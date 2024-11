Junge Frau leidet nach mutmaßlichem sexuellen Übergriff an Folgen Moment der Schwäche ausgenutzt? Angeklagter bestreitet in Bad Kreuznach Vorwurf der Vergewaltigung 24.10.2024, 06:00 Uhr

i Nach einem Schwächeanfall in einem Club soll eine junge Frau Opfer sexueller Gewalt geworden sein. Dieser Vorwurf wird vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verhandelt. Christine Jäckel

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2021 nahm für eine damals 18-Jährige, die mit ihren Freundinnen in einem Lokal am Europaplatz in Bad Kreuznach gefeiert hatte, die Party gegen Morgen ein jähes Ende.

Nachdem sie mit einem ehemaligen Klassenkameraden vorübergehend einige Stunden in dessen Wohnung war, kehrte sie völlig aufgelöst in den Club zurück und vertraute einem der Sicherheitsleute an, dass sie vergewaltigt worden sei. Angeklagter bestreitet Vorwurf Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Bad Kreuznach muss sich jetzt der 24-jährige ehemalige Schulkamerad der Frau wegen dieses Vorwurfs verantworten.

