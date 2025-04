Mit einem Schrecken kam eine Autofahrerin am Mittwochabend davon: Ein unbekannter Gegenstand schlug auf ihrem Autodach ein und zerbrach dieses. Hatte jemand von der Brücke in Richtung Volxheim einen Stein geworfen?

War es ein Stein, der von Passanten am Mittwoch auf eine Autofahrerin geworfen wurde? Diese war gegen 20.10 Uhr auf der B428 aus Hackenheim kommend in Richtung Frei-Laubersheim unterwegs. Unter der Brücke, die in Richtung Volxheim führt, schlug ein unbekannter Gegenstand auf das Dach ihres Wagens.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Fußgänger und Radfahrer auf der Brücke und reger Fahrzeugverkehr herrschte. Durch den Aufprall zerbrach das Panoramadach des Fahrzeugs.

Die Polizei sucht Hinweise zu dem Gegenstand und dem Sachverhalt und bittet um Meldung bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel. 0671 8811-0. Laut Polizei sind weitere Details noch unklar.