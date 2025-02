Gibt es mehrere Tiere an Nahe? Möglichen Wolf auf Wildkamera festgehalten 26.02.2025, 15:24 Uhr

i Links im Bild erkennt man ein wolfsähnliches Tier. Es könnte sich dabei um den Wolf handeln, der in diesem Gebiet für die Risse von Dam- (nachgewiesen) und Muffelwild (noch offen) verantwortlich war. Klaus Nieding

Die Wolfrisse an der Nahe haben vor einiger Zeit für Diskussionen gesorgt. Ob der Wolf mittlerweile heimisch ist, ist unbekannt, auch, ob es vielleicht mehrere Tiere gibt.

Das Foto, das die Wildtierkamera von Jäger Klaus Nieding in seinem Jagdrevier in Bad Sobernheim in der Nähe des Freilichtmuseums am Dienstagabend geschossen hat, zeigt ein Tier, dass man gut und gern für einen Wolf halten könnte. „Es sieht so aus, aber wissen kann man es natürlich nicht“, sagt der Jäger, der Ende Januar einen nachgewiesenen Wolfriss in seinem Revier in Bad Sobernheim zu verzeichnen hatte.

