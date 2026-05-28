Neue Kita für Stromberg Moderner Neubau nach neuesten Standards am Rother Weg Jens Fink 28.05.2026, 12:00 Uhr

i Auf dem Areal direkt oberhalb der Kinderkrippe wird die neue Stromberger Kindertagsstätte entstehen. Jens Fink

Für die Kinder aus Warmsroth, Roth und Stromberg ist die alte Kita langsam zu eng. Daher soll im Rother Weg neu gebaut werden. Rund 12 Millionen Euro sind bis zur angedachten Fertigstellung im Sommer 2028 veranschlagt.

Der Neubau der Kindertagesstätte im Rother Weg ist das aufwendigste Bauprojekt der Stadt für die nächsten Jahre. Im aktuellen Haushalt der Stadt sind 400.000 Euro für den insgesamt rund 12 Millionen Euro teuren Neubau der Kita eingestellt. Der Haushaltsansatz für das kommende Jahr sieht 5 Millionen Euro vor und für 2028 sind weitere Mittel in Höhe von 6 Millionen Euro für das Projekt eingeplant, berichtet Stadtbürgermeister Claus-Werner ...







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