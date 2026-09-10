400 Jahre Metallbau Kehl
Moderner Handwerksbetrieb mit beeindruckender Historie
Heiko und Sabine Kehl führen den Metallbaubetrieb in Bad Sobernheim in zwölfter Generation. Vorfahr Jakob Philipp Kehl gründete
Heiko und Sabine Kehl führen den Metallbaubetrieb in Bad Sobernheim in zwölfter Generation. Vorfahr Jakob Philipp Kehl gründete 1626 eine Schmiede in Staudernheim, seit 1995 ist der Betrieb im Bad Sobernheimer Industriegebiet ansässig.
Silke Jungbluth-Sepp

Seit 1626 beschäftigt sich Familie Kehl mit Metall. Vor 400 Jahren als Schmiede in Staudernheim gegründet, ist die Bad Sobernheimer Firma heute ein moderner Metallbauberieb. Zum Jubiläum mit Seltenheitswert haben wir Heiko und Sabine Kehl besucht. 

Lesezeit 3 Minuten
Es ist ein Jubiläum, das in Deutschland Seltenheitswert haben dürfte: Ein Handwerksbetrieb, der seit 400 Jahren besteht und überdies bis heute von der Gründerfamilie geführt wird. Dieses seltene Jubiläum feiert die Firma Metallbau Kehl in Bad Sobernheim.
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