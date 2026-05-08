Erster Kirner Catwalk
Modenschau verwandelt Fußgängerzone in Laufsteg
Der Steinweg wurde für einen Abend zum Laufsteg: Einige Hundert Besucher verfolgten die erste Open-Air-Modenschau in der Kirner
Der Steinweg wurde für einen Abend zum Laufsteg: Einige Hundert Besucher verfolgten die erste Open-Air-Modenschau in der Kirner Fußgängerzone.
Sebastian Schmitt

Nanu, ein Laufsteg unter freiem Himmel mitten in der City? Ja – der erste Kirner Catwalk zog Hunderte Besucher an. Und am 25 Meter langen Laufsteg applaudierten die Zuschauer. Wie kam es zu der neuen Idee? 

Lesezeit 1 Minute
Die erste Open-Air-Modenschau in der Kirner Fußgängerzone hat am Mittwochabend die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. Bereits zur Eröffnung gegen 18.30 Uhr standen einige Hundert Besucher entlang des 25 Meter langen Laufstegs, den Gunnar Venter mit Björn Ries aufgebaut hatte.

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