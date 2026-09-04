Training rund um die Uhr Modehaus wird zum Fitnessstudio: Moove öffnet in Kirn Sebastian Schmitt 04.09.2026, 17:00 Uhr

i Vor der großen Eröffnungsankündigung: Am 26. September öffnet das neue Fitnessstudio am Halmer Weg seine Türen – künftig kann dort rund um die Uhr trainiert werden. Sebastian Schmitt

Auf mehr als 1000 Quadratmetern ist in wenigen Monaten eine völlig neue Trainingswelt entstanden – Murat Gürel eröffnet am 26. September seinen dritten Standort.

Wer die früheren Räume des Modehauses Venter noch vor Augen hat, kommt aus dem Staunen kaum heraus. Wo vor wenigen Monaten noch entkernt, gebohrt und gebaut wurde, ist am Halmer Weg ein hochmodernes Fitnessstudio entstanden. Auf mehr als 1000 Quadratmetern hat Moove-Inhaber Murat Gürel alles neu gestalten lassen – von Böden und Decken bis zu Beleuchtung und Trainingsbereichen.







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