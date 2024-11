Neue Filiale in Bad Kreuznach Modehaus Sinn eröffnet am 28. November 26.11.2024, 11:00 Uhr

i Am 28. November eröffnet die Sinn-Filiale in der Mannheimer Straße. Verschiedene Marken werden auf der 2500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche angeboten. Lena Reuther

Die Marke Sinn ist in der Mannheimer Straße Nachfolger der insolventen Modehauskette Aachener. Auch Sinn meldete bereits im Sommer Insolvenz in Eigenverantwortung an. Auf die Filiale in Bad Kreuznach hat das laut Geschäftsleitung keine Auswirkungen.

Täglich liefern Lkw Ware an der Mannheimer Straße 119 bis 125 an. Am Donnerstag, 28. November, eröffnet das Modehaus Sinn in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Es ist die vierte Filiale des Unternehmens in Rheinland-Pfalz. Auf einer 2500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werden etliche Marken, darunter etwa Bugatti, Comma, Falke, Guess, Olymp und s.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen