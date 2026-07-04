Ärztemangel in Bad Sobernheim
Mobile Praxis nimmt sich abgewiesener Patienten an
Die medizinische Fachkraft und Arzthelferin Bianca Mees (von links), Arzt Peter Bunders, Rainer Saurwein von der KV und Stadtbür
Die medizinische Fachkraft und Arzthelferin Bianca Mees (von links), Arzt Peter Bunders, Rainer Saurwein von der KV und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg beim Start in der Mobilen Arztpraxis am Bürgerhaus „Alte Grundschule“.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Mobile Praxis in der Bad Sobernheimer Ringstraße ist bereits am ersten Tag sehr gut besucht. Warum die Mobile Praxis ins Leben gerufen wurde – obwohl sie nicht kostendeckend ist.

Lesezeit 2 Minuten
Die Praxis von Dr. Willett in der Friedhofsallee 5 ist seit dem 1. Juli geschlossen, und so war die Mobile Arztpraxis in der Felkestadt schon am ersten Tag mit 19 angemeldeten und einer spontan vorbeischauenden Patientin sehr gut besucht: „Wir schicken keinen heim, es sei denn, er muss etwas Wartezeit mitbringen“, informierte Rainer Saurwein, der Leiter der Eigeneinrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Mainz.

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