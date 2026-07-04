Die Mobile Praxis in der Bad Sobernheimer Ringstraße ist bereits am ersten Tag sehr gut besucht. Warum die Mobile Praxis ins Leben gerufen wurde – obwohl sie nicht kostendeckend ist.
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Die Praxis von Dr. Willett in der Friedhofsallee 5 ist seit dem 1. Juli geschlossen, und so war die Mobile Arztpraxis in der Felkestadt schon am ersten Tag mit 19 angemeldeten und einer spontan vorbeischauenden Patientin sehr gut besucht: „Wir schicken keinen heim, es sei denn, er muss etwas Wartezeit mitbringen“, informierte Rainer Saurwein, der Leiter der Eigeneinrichtung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Mainz.