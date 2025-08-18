Zehn mobile Anti-Terror-Sperren hat die Stadt Bad Kreuznach für den Jahrmarkt aufgebaut. Gemietet hat man sie von der Stadt Kaiserslautern. Ordnungsdezernent Markus Schlosser betont, die Stadt brauche solche Apparate selbst.

Die mobilen Anti-Terror-Sperren, die zum Jahrmarkt aufgebaut wurden und die „Jahrmarktsbürgermeister“ und Ordnungsdezernent Markus Schlosser gerne anschaffen würde, stammen von der Schweizer Consel Group. Die Firma, die Sicherungskonzepte anbietet und die entsprechenden Apparaturen vertreibt, hat eine Niederlassung in Stuttgart. Zehn der in einem eigenen Werk in Kroatien konstruierten Einheiten wurden nun in Bad Kreuznach zum Jahrmarkt aufgebaut – fünf am Zugang hinter den Bahngleisen im Brückes, die anderen zur Jahrmarktsbrücke.

Bad Kreuznach, das sich in den vergangenen Jahren bekanntermaßen mit den selbst vom Bauhof hergestellten, aber eben nicht sicherheitstechnisch zertifizierten Betonkübeln behalf, müsste solche effektiven Sperren haben, das betont Ordnungsdezernent Markus Schlosser. Denn auch die etwa zur Fastnacht gewählte Sperrkonzeption mit Sattelschleppern und Lastwagen ist eben unzertifiziert.

Die Apparate sind allerdings nicht sehr günstig. Im Haushalt hatte Schlosser ja 200.000 Euro eingestellt. Als Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am Sonntag zufällig bei der Demonstration zur Apparatur vorbeikam und interessiert nachfragte, erklärte Schlosser, der Sonderpreis für Kommunen liege bei 15.000 Euro pro Stück. Private Kunden müssten mehr als doppelt so viel anlegen.

Was ist an den unter dem Namen „Armis One“ vertriebenen Geräten besonders? Detailliert wird das natürlich in der Funktion nicht beschrieben, man will den Terroristen ja keine nützlichen Infos liefern. Aber auf der Homepage des Herstellers sieht man es sehr gut: Versucht ein Lastwagen, die Sperren zu überfahren, wird er von der Konstruktion von unten so heftig aufgerissen, dass er nicht mehr weiterrollen kann. Die „Eindringtiefe“ wird mit 8,3 Metern angegeben, das heißt: Fährt das Fahrzeug über die Sperre, kommt er zertifiziert nach gut acht Metern nicht mehr weiter. Das sei insbesondere für enge städtische Zuwegungen sehr vorteilhaft.

Zum Jahrmarkt hat die Stadt Bad Kreuznach diese mobilen Sperren, die für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge schnell auf Durchfahrt gestellt werden können, von der Stadt Kaiserslautern gemietet. Markus Schlosser sprach von einem sehr günstigen Preis, der in etwa ein Viertel des Mietpreises von privaten Unternehmern betragen habe. Da sei man den kommunalen Kollegen in Lautern ausgesprochen dankbar, so Schlosser. Großen Dank gab es von Schlosser natürlich auch an die Langenlonsheimer Transportgesellschaft (LTG). Betriebschef Manfred Graffe, der ja mit seinen als Sperren aufgestellten Lkw auch schon die Straßenfastnacht geschützt hatte, kümmerte sich um die Abholung der Anti-Terror-Sperren in Kaiserslautern.

Julia Klöckner wies übrigens darauf hin, dass die Bundeswehr aktuell viele solcher Schutzsperren abgebe, hier werde sie mal nachhorchen, ob für Kreuznach etwas dabei sein könnte.