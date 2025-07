Wie die alten Rittersleut’: Reichlich mittelalterliches Spektakel bot wieder der Gregorianmarkt in Schöneberg. Tausende Besucher drängten sich durch die Gassen.

Der romantische, alte Ortskern bot auch beim 11. Gregorianmarkt die authentische Kulisse für ein mittelalterliches Spectaculum. Rund 5000 Besucher drängten sich durch die Gassen, wo zahlreiche Händler Schmuck, Kleidung, Wolle, Seife oder Räucherwerk feilboten. Auch kunstvolle Holzskulpturen, Schmiedearbeiten, Lederwaren sowie die kunsthandwerklichen Erzeugnisse von Eisen- und Silberschmieden fanden viel Interesse.

i Mit ihren Tänzen begeisterten die Damen vom Tanzstudio Gersemi. Jens Fink

Gruselig die vom Schmied Edwin Dax ausgestellten Folterinstrumente, mit denen im Mittelalter die Menschen drangsaliert wurden. Andere Standbetreiber boten Spezialitäten für den Gaumen wie süßen Met, Gerstensaft und edlen Wein an. Deftige Grillspezialitäten oder herzhafte, direkt aus dem Brot gelöffelte Suppen ließen keine kulinarischen Wünsche offen. Für mittelalterliche Unterhaltung garantierte der virtuos jonglierende Hubertus von Putlitz, und die Elfe Sorgenfrei führte zusammen mit Troll „Trolly“ eine mystische Seifenblasenshow vor, die nicht nur die Kinder hellauf begeisterte. Mit ihren altertümlichen, authentischen Instrumenten sorgten die Musiker vom „Trio cum Laute“ und das kraftvoll aufspielende „Duo Donnersack“ für beste Stimmung, die bereits beim, den Markt am Freitagabend traditionell einleitenden Tavernenspiel herrschte. Mit ihrer Musik begeisterten zudem „Tamburo Bant Skalgar“, die zur nächtlichen Stunde noch mit einer spektakulären Feuershow beeindruckten. Optische Glanzlichter in ihren farbenfrohen Kostümen boten die Tänzerinnen vom Tanzstudio Gersemi.

i Für Stimmung sorgte das kraftvoll aufspielende Duo Donnersack. Jens Fink

Etwas Wehmut kam auf, als Peter Baumgärtner, Vorsitzender des Vereins Gregorianmarkt, verkündete, sein Amt künftig in andere Hände geben zu wollen. Dies bewahrte ihn jedoch nicht davor, den traditionell vom wortgewaltigen Herold Lordi servierten Bierhumpen zu leeren, was der edle „Peter von Huttstadt“ unter dem Jubel des Volkes tapfer vollbrachte.

i Angeleitet von Zauberlehrling Murat schmiedete sich die junge Maja ihren eigenen Zauberstab. Jens Fink

Gerade die jungen Marktbesucher hatten ihren Spaß und versuchten sich in der Kunst des Korbflechtens, schmiedeten sich ihre eigenen Zauberstäbe und übten sich im Schießen mit Pfeil und Bogen. Furchtlos traten die Kinder zum Kampf gegen die Ritter an und schlugen diese nach heroischem Kampf in die Flucht.

i Interessiert betrachten junge und erwachsene Marktbesucher die Arbeit des Silberschmiedes. Jens Fink

Für reichlich Spektakel garantierten die Wikinger vom Huscarl Fight Club, die auch in diesem Jahr im martialischen Vollkontakt-Kampf gegeneinander antraten. Beim Kampf der christlichen Ritter gegen heidnische Sachsenkrieger ging es hart zur Sache und Blessuren bei den, unbarmherzig aufeinander eindreschenden Kämpfern blieben da nicht aus. Die actionreiche Darbietung der Kämpfer quittierten die zahlreichen Zuschauer mit viel „Jubel und Handgeklapper“.

i Unter dem Jubel des Volkes leerte Peter Baumgärtner freihändig den Bierhumpen. Jens Fink

„Gerade die Huscarl-Kämpfer haben das Lagerleben auf der großen Wiese noch einmal sehr bereichert“, bilanzierte Peter Baumgärtner. Nach wie vor besteche der Schöneberger Mittelaltermarkt durch seine familiäre Atmosphäre. „Hier kennt mittlerweile jeder jeden, und das macht den besonderen Reiz unseres Gregorienmarktes aus“, betonte Baumgärtner.