Rücktritt, Regen und gähnende Leere: Der 37. Mittelaltermarkt in Ebernburg wird als einer der denkwürdigsten in Erinnerung bleiben. Warum?
Lesezeit 2 Minuten
Der 37. Mittelalterliche Markt Ebernburg dürfte als einer der denkwürdigsten, die je im Schatten der Ebernburg gefeiert wurden, im Gedächtnis vieler Mittelalterfans hängen bleiben. Denn der Markt, der mit Stefan Köhls Ankündigung seines Rücktritts aus Ärger gegenüber der Ordnungsbehörde der Stadt begann, hatte deutlich weniger Besucher als in der Vergangenheit.