Denkwürdige 37. Auflage Mittelaltermarkt: Weniger Besucher und ein Rücktritt Josef Nürnberg 22.09.2025, 13:00 Uhr

i Der Isenburger (links) als Handlanger des Trierer Erzbischifs, Richard von Greiffenklau zu Vollrads war beim Marktvolk anders als Franz von Sickuingen nicht sonderlich beliebt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Rücktritt, Regen und gähnende Leere: Der 37. Mittelaltermarkt in Ebernburg wird als einer der denkwürdigsten in Erinnerung bleiben. Warum?

Der 37. Mittelalterliche Markt Ebernburg dürfte als einer der denkwürdigsten, die je im Schatten der Ebernburg gefeiert wurden, im Gedächtnis vieler Mittelalterfans hängen bleiben. Denn der Markt, der mit Stefan Köhls Ankündigung seines Rücktritts aus Ärger gegenüber der Ordnungsbehörde der Stadt begann, hatte deutlich weniger Besucher als in der Vergangenheit.







