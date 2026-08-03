Trotz Hitze und Straßensperrung strömten Tausende zum 20. Klosterfest in Pfaffen‑Schwabenheim. Mittelalterliches Treiben, Handwerkskunst und Ritterspiele feierten Tradition – getragen vom Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher.
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Trotz Hitze und der Straßensperrung zwischen Bosenheim und der Stiftsgemeinde besuchten wieder Tausende Mittelalterfans das mittelalterliche Klosterfest auf der Pfaffen-Schwabenheimer Klosterwiese. In diesem Jahr blickten die Chorherren und die Fördergemeinschaft Kloster, Kirchen und Kulturdenkmäler auf ein Jubiläum zurück, denn seit 20 Jahren wird das Klosterfest gefeiert.