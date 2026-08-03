Fest in Pfaffen-Schwabenheim Mittelalterliches Treiben lockt Tausende Besucher Josef Nürnberg 03.08.2026, 16:00 Uhr

i Edle Ritter waren zum Turnier angereist und eroberten die Herzen der Edelfrauen. Josef Nürnberg

Trotz Hitze und Straßensperrung strömten Tausende zum 20. Klosterfest in Pfaffen‑Schwabenheim. Mittelalterliches Treiben, Handwerkskunst und Ritterspiele feierten Tradition – getragen vom Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher.

Trotz Hitze und der Straßensperrung zwischen Bosenheim und der Stiftsgemeinde besuchten wieder Tausende Mittelalterfans das mittelalterliche Klosterfest auf der Pfaffen-Schwabenheimer Klosterwiese. In diesem Jahr blickten die Chorherren und die Fördergemeinschaft Kloster, Kirchen und Kulturdenkmäler auf ein Jubiläum zurück, denn seit 20 Jahren wird das Klosterfest gefeiert.







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