Weinmachen im Wandel Mittags 40 Grad? Wallhäuser Winzer Schott ackert nachts Markus Kilian 17.07.2026, 18:00 Uhr

i Benjamin Schott vom gleichnamigen Weingut in Wallhausen an den Weißburgunderreben im „Backöfchen“: Den Weinbau muss der 40-Jährige an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen. Markus Kilian

Die Weinbauer haben den Kampf gegen Hitze, Trockenheit und Wassermangel längst aufgenommen. Auch den Beruf von Benjamin Schott aus Wallhausen hat der Klimawandel verändert. Ein Blick in den Alltag eines Winzers, der die richtige Balance finden muss.

Wenn rund um Wallhausen alles schläft, dreht Benjamin Schott um 3 Uhr nachts einsam seine Runden durch die Weinreben. Der Mond scheint, der Traktor brummt, das Mittel zur Pilzbekämpfung legt sich auf die Blätter der Rebstöcke. Warum der 40-Jährige das mitten in der Nacht macht?







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