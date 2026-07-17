Weinmachen im Wandel
Mittags 40 Grad? Wallhäuser Winzer Schott ackert nachts
Benjamin Schott vom gleichnamigen Weingut in Wallhausen an den Weißburgunderreben im „Backöfchen“: Den Weinbau muss der 40-Jähri
Benjamin Schott vom gleichnamigen Weingut in Wallhausen an den Weißburgunderreben im „Backöfchen“: Den Weinbau muss der 40-Jährige an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen.
Markus Kilian

Die Weinbauer haben den Kampf gegen Hitze, Trockenheit und Wassermangel längst aufgenommen. Auch den Beruf von Benjamin Schott aus Wallhausen hat der Klimawandel verändert. Ein Blick in den Alltag eines Winzers, der die richtige Balance finden muss.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn rund um Wallhausen alles schläft, dreht Benjamin Schott um 3 Uhr nachts einsam seine Runden durch die Weinreben. Der Mond scheint, der Traktor brummt, das Mittel zur Pilzbekämpfung legt sich auf die Blätter der Rebstöcke. Warum der 40-Jährige das mitten in der Nacht macht?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren