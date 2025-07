Seit 48 Jahren begeistert die „Pee Wee Bluesgang“ mit ihren Live-Acts Musikfans in ganz Europa. Dass sich daran nichts geändert hat, bewies der mitreißende Auftritt im Hofgut Fröhlich, wo die Gruppe beim Auftakt der Festivalreihe „Blues im Hof“ einfach begeisterte.

Bei temporeichem Rhythm and Blues und originärem Bluesrock sprang der Funke von Beginn an auf das Publikum über, das die Performance des bestens aufeinander abgestimmten Quartetts immer wieder mit Szenenapplaus quittierte. Martin Siehoff mit kraftvollen, doch stets präzisen Drums, Andreas Müller mit machtvollem Bass und Thomas Hesse mit dem virtuosen Spiel an der Gitarre kreierten einen Sound, den Richard Hagel mit seiner markanten Bluesstimme perfekt abrundete.

Musiker spielen sich in die Seelen der Zuhörer

Nach melodischem Intro servierten die Musiker mit „Going down“ einen mächtigen Blues direkt in die Seelen der Zuhörer, die sich auch von Songs wie „Make my day“ gerne mitreißen ließen, bei dem rasanten Bassläufe das melancholisch-gefühlvolle Spiel des Gitarristen wirkungsvoll untermalten. Mit einem nicht minder kraftvollen „Have you ever loved a woman“ vermittelten die Musiker eine ebenso ans Herz gehende Botschaft und zauberten mit dieser gefühlvollen Ballade das einzigartige Flair des Blues herbei, das in der malerischen Kulisse der Hofscheune besonders zur Geltung kam.

Nach sanften, melodischen Gitarrenklängen setzte Andreas Müller hier am Bass mit seinem brillanten Spiel herausragende Akzente, die Drummer Martin Siehoff effektvoll ergänzte und im Zusammenspiel mit Gitarrist Thomas Hesse in ein wahrhaft furioses Finale münden ließ. Wohltönenden, melodischen Slow-Hand-Blues vom Feinsten zelebrierte die „Pee Wee Bluesgang“ mit ihrem Hit „California“. Richard Hagel mit ausdrucksstarker Stimme und Thomas Hesse mit seiner „singenden“ Gitarre ließen die Zuhörer von einer zeitlosen Reise durch eine sommerliche Landschaft träumen. Auch mit „Sunshine of my live“ zeigte Hesse eindrucksvoll auf, warum er zu den besten Bluesgitarristen Europas zählt. Diesen Klassiker der Gruppe „Cream“ interpretierten die Musiker in ihrer eigenen, bluesigen Version, die das Publikum frenetisch honorierte. Ebenso wie das mitreißende „The Tiki Bar is open“. Hier kam beim virtuosen, an Latin-Rock angelehntes Spiel der Gitarre echtes Karibik-Feeling auf. Mit einem an Bongos erinnernden Rhythmus übernahm der Drummer die karibische Melodie und setzte dann zum virtuosen, enthusiastisch gefeierten Solo an.

Hommage an Jimi Hendrix

Mit „Blues never dies“, vermittelten die Musiker die Botschaft, die wohl jeder im Publikum unterschreiben konnte. Völlig klar, dass die „Pee Wee Bluesgang“ nicht um eine Zugabe herum kam. Mit „Hey Joe“ liefen die Musiker noch einmal zur Hochform auf. Insbesondere Thomas Hesse, der seine persönliche Hommage an Jimi Hendrix mit einem minutenlangen Intro förmlich zelebrierte und unter dem Jubel des Publikums wie im Original die Saiten seiner Gitarre auch hinter sich auf dem Rücken virtuos klingen ließ.