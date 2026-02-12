Kindermaskenball in Kirn Mitmachen ist Trumpf Sebastian Schmitt 12.02.2026, 06:00 Uhr

i Tabaluga-Moment in Kirn: Die grüne Garde erzählt die Geschichte musikalisch und bunt – und erntet dafür kräftigen Applaus von Eltern, Kindern und kostümierten Gästen. Sebastian Schmitt

Was den Kindermaskenball in Kirn ausmacht, ist das Mitmachen: Zwischen den Auftritten wurde getanzt, gesungen und immer wieder gemeinsam gelacht.

Bunt, laut und bestens besucht: Beim Kindermaskenball der Kirner Rappelköpp in der Hellbergturnhalle wimmelte es am Sonntag von Piraten, Prinzessinnen, Superhelden, Clowns und glitzernden Schmetterlingen. Rund 50 Helferinnen und Helfer aus dem Verein sorgten dafür, dass der Nachmittag reibungslos lief – vom Einlass über die Bewirtung bis zur Technik.







