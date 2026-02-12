Was den Kindermaskenball in Kirn ausmacht, ist das Mitmachen: Zwischen den Auftritten wurde getanzt, gesungen und immer wieder gemeinsam gelacht.
Bunt, laut und bestens besucht: Beim Kindermaskenball der Kirner Rappelköpp in der Hellbergturnhalle wimmelte es am Sonntag von Piraten, Prinzessinnen, Superhelden, Clowns und glitzernden Schmetterlingen. Rund 50 Helferinnen und Helfer aus dem Verein sorgten dafür, dass der Nachmittag reibungslos lief – vom Einlass über die Bewirtung bis zur Technik.