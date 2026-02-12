Kindermaskenball in Kirn
Mitmachen ist Trumpf 
Tabaluga-Moment in Kirn: Die grüne Garde erzählt die Geschichte musikalisch und bunt – und erntet dafür kräftigen Applaus von El
Tabaluga-Moment in Kirn: Die grüne Garde erzählt die Geschichte musikalisch und bunt – und erntet dafür kräftigen Applaus von Eltern, Kindern und kostümierten Gästen.
Sebastian Schmitt

Was den Kindermaskenball in Kirn ausmacht, ist das Mitmachen: Zwischen den Auftritten wurde getanzt, gesungen und immer wieder gemeinsam gelacht.

Lesezeit 1 Minute
Bunt, laut und bestens besucht: Beim Kindermaskenball der Kirner Rappelköpp in der Hellbergturnhalle wimmelte es am Sonntag von Piraten, Prinzessinnen, Superhelden, Clowns und glitzernden Schmetterlingen. Rund 50 Helferinnen und Helfer aus dem Verein sorgten dafür, dass der Nachmittag reibungslos lief – vom Einlass über die Bewirtung bis zur Technik.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren