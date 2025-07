Beim viertägigen Dorffest in Braunweiler gab es für Besucher verschiedene Mitmachaktionen und kreative Ausstellungen zu entdecken. Verschiedene DJs sorgten für gute Laune.

Das viertägige Dorffest in Braunweiler hat nicht nur eine lange Tradition, sondern erfreut sich auch weit über die Ortsgrenzen hinaus größter Beliebtheit. Zudem stellen neben den rund 120 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die Gemeinde, der Verschönerungsverein, die Ortsvereine und Anwohner einmal mehr eine intakte, gut harmonierende Dorfgemeinschaft unter Beweis. Nicht nur zur großen Freude der Organisatoren und Ortsbürgermeisterin Christel Haerdicke. Im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger zeigte sie all dies am Beispiel der 40 gespendeten Kuchen der örtlichen Hausfrauen auf: „Und das nach drei großen, vorausgegangenen Festen im Ort, wo auch Kuchenspenden gefragt waren.“

Schon der Auftakt mit der After-Work-Party und DJ Sammy war vielversprechend, ehe beim zweiten Dorffesttag die Musiker, die Filsbacher XXL, beim Dorffest Opening das Stimmungsbarometer mächtig in die Höhe schnellen ließen. Ob auf der Straße oder in den zahlreichen Höfen: Neben einer Reihe an kreativ gestalteten Ausstellungen mit Kaufangeboten und Mitmachaktionen, wie beispielsweise dem beliebten Glücksraddrehen, herrschte beste Stimmung. Hier gab es tolle Dinge zu gewinnen, alle gespendet.

Mit Hüpfburg und Zaubershow

Die kleinen Festbesucher hatten ihren Spaß nicht nur in der Hüpfburg und am Spielmobil. Markus Emrich sorgte mit seiner Zaubershow für große Augen, die Tanzgruppen Maravilla aus Sommerloch und Minilights aus Gutenberg für tolle Hingucker und ebenso großen Applaus, den es sonntags auch für die Nordpfalz-Musikanten gab, die genauso für Schwung und Feierlaune sorgten wie die Party mit DJ Steinche.

Seit vielen Jahren schon ist Heideimker Heinrich Inselmann ein ebenso gerne willkommener Gast, genauso wie die Frauen aus der Heide mit ihren Spinnrädern. Letztlich bereiteten die Einheimischen ihren Gästen, darunter Naheweinkönigin Zoe Keller de Almeida Soliz aus dem benachbarten St. Katharinen, einen liebevollen Empfang.