Landgericht Bad Kreuznach Mitarbeiterin der Wohnungsloseneinrichtung angegriffen Christine Jäckel 15.01.2026, 11:00 Uhr

i Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich eine psychisch kranke 41-Jährige verantworten, die unter anderem die Mitarbeiterin einer Einrichtung für Wohnungslose angegriffen hat. Christine Jäckel

Die Angeklagte schlug die Mitarbeiterin ins Gesicht und schmetterte ihren Kopf gegen die Wand. Nun muss das Gericht klären: Stellt sie eine Gefahr für die Allgemeinheit dar?

In zwei Fällen hat eine 41-jährige Mainzerin, die an einer psychischen Erkrankung leidet, Personen angegriffen und verletzt, unter anderem in einer Einrichtung für wohnungslose Frauen in Bad Kreuznach. Die Frau muss sich deshalb vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.







