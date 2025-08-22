Das Aus für das Werk der Reinert Ingredients in Monzingen ist eine Hiobsbotschaft für die Ortsgemeinde und die 60 Betroffenen. Nach der Ratssitzung berichteten die geschockten Beschäftigten, dass sie wenig Zukunftsperspektiven für sich sehen.

Die abrupte Schließung der Monzinger Gelatine-Produktion schlägt hohe Wellen. Nach der Gemeinderatssitzung positionierten sich kleine Grüppchen und äußerten sich überrascht von der abrupten Schließung des Monzinger Standortes der Reinert-Gruppe. Ortsbürgermeister Klaus Stein hatte in der Sitzung berichtet, dass die Schließungpläne offiziell vorab nicht bekannt waren.

Der Ton vor dem Rathaus war nach Sitzungsende gedämpft, Kopfschütteln, Ratlosigkeit und Resignation waren greifbar. Allerdings wollte niemand seinen Namen in der Zeitung lesen. Die Versammelten berichteten, dass laut der Mitarbeiterversammlung die Produktion im August eingestellt und die rund 60 Mitarbeiter gekündigt und freigestellt werden – und das ist in Monzingen eine Hausnummer. Sicherlich würden anderswo Mitarbeiter oder Fachkräfte gesucht, „aber doch nicht 2025 in der hiesigen finanz- und strukturschwachen Region“ berichteten Mitarbeiter. Und wenn die vorläufigen Sachwalter, Kanzleien, Juristen oder begleitende Prüfungsgesellschaften alle ihre Honorare abrechneten, sei eh nichts mehr übrig, befürchten sie.

Mehrere Bewerbungen, auch in Richtung des Bad Sobernheimer Gewerbegebiets, wo Ewald-Gelatine beheimatet ist, seien bereits mit Absagen zurückgekommen. Die Stellensuche und die Bewerbungsverfahren seien für die ganze Familie belastend, und der Stellenverlust mit Scham verbunden, berichten die Betroffenen.

Seit dem Frühjahr sei die Insolvenz im Eigenverwaltungsverfahren, allerdings in mehreren Mitarbeiterversammlungen hätten Belegschaft und Geschäftsleitung auf einen finanzkräftigen Investor gehofft, auch weil ein Investitionsstau vor sich hergeschoben wurde. Hauptgrund für die Entscheidung sei ein Preisverfall, berichteten die Mitarbeiter. Produkte, für die man 10 bis 12 Euro je Kilogramm erlöst habe, seien für 3 Euro von Mitbewerbern auf dem Markt angeboten worden. Und da habe möglicherweise aus wirtschaftlichen Zwängen auch so ein großer Kunde wie Haribo reagiert und den Zulieferer gewechselt, skizzierten sie die Entwicklung.

Andererseits war das Unverständnis bei den Betroffenen für die Entscheidung weiter groß: „Solch einen Betrieb mit eigener Kläranlage sperrt man nicht einfach so zu.“ Da seien Aufräum- und Reinigungsarbeiten zu leisten, der Abverkauf zu managen, Sozialplan und Kündigungsfristen einzuhalten.

Seit 1969 gehörte die frühere Gelatinefabrik Herold in Monzingen zur Reinert-Gruppe. Bekannt geworden ist der Standort für seine „Monzinger Gelatine“, mit der unter anderem die Süßwarenindustrie beliefert wurde. Schon seit 1853 hatte Familie Herold in Monzingen eine Leimsiederei betrieben und Gelatine hergestellt. Das Werk von Reinert Ingredients sei seit der Übernahme 1969 kontinuierlich ausgebaut worden, berichteten die Beschäftigten. Über Jahrzehnte habe eine fürsorgliche Chefin als „graue Eminenz“ das Unternehmen geleitet.