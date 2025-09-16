„Helden der Kindheit“ – unter diesem Motto zogen am Sonntag neun Zugnummern durch Lettweiler. Dabei überraschten Vereine und Gruppen aus dem Dorf mit gerade einmal rund 210 Einwohnern die Zuschauer mit originellen Motivideen.

So bereicherten Häuptling Winnetou und weitere Indianer und Cowboys des Pferdesportvereins Lettweiler samt Ponys den Umzug. Die „Alde Kerweborsch“, die in der Tat nicht mehr die Jüngsten sind, hatten das Raumschiff Enterprise nachgebaut, das jedoch nicht von Captain Kirk, sondern von „Major Tom“ gesteuert wurde, der völlig losgelöst von der Erde schwerelos durch die Galaxie schwebte. Zumindest vermittelte dies die Musik dazu. Die Gruppe „Letti paletti“ hatte mit Super Mario, der mit ihnen von Level zu Level durch die Kerwewelt hupste, einen Volltreffer gelandet. Auf ihrem Kerwewagen war sogar eine Bierzapfanlage installiert.

i Die Gruppe "Letti paletti" hupste mit Super Mario von Level zu Level. Ihre Bierzapfanlage hatten die coolen Kerle geschickt getarnt. Roswitha Kexel

Der TuS-Vorstand alias die „Kerwemeed“ kamen mit Glücksbärchis und dem Bären Winnie Puuh zur Kerwe. Ihr Leitspruch: „Die Kerwemeed zieh‘n heut Hand in Hand als Glücksbärchis durchs Wolkenland“ und „Mit Freundschaft, Honig und viel Mut wird jede Kerb besonders gut“. Die Volleyballfrauen hatten die Villa Kunterbunt von „Pippi Langstrumpf“ nachgebaut und tanzten singend durch die Welt, wie es ihnen gefällt. Die Turnerfrauen zogen als Sandmännchen aus Ost- und West-Deutschland mit einem selbst gebauten Wolkenmobil und Kuscheltieren durchs Dorf.

Was seit Jahren ebenfalls positiv auffällt: Die Ortsgemeinden Lettweiler und Rehborn helfen sich gegenseitig – nicht nur auf Ebene der Feuerwehren, aber dort besonders. So übernahmen wieder die Rehborner Kameraden die Absicherung des Kerweumzuges in Lettweiler, damit die dortigen Kameraden sich am bunten Kerwetreiben mit der Zugnummer „Star Wars“ beteiligen konnten. Am kommenden Sonntag läuft es dann beim Kerweumzug in Rehborn umgekehrt. Und das Blasorchester des TV Rehborn begleitet seit Jahren den Kerweumzug in Lettweiler und selbstverständlich auch in Rehborn.