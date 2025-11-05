30 km/h oder weniger? Mit weniger Geschwindigkeit durch Bad Sobernheim 05.11.2025, 15:00 Uhr

i Gibt es zukünftig weitere Tempo-30-Zonen, wie hier ab der Herrenstraße? Darüber wird nach Entscheidung des Stadtrates zunächst der Bauausschuss beraten. Lena Reuther

Weniger Geschwindigkeit, weniger Schilder: Das war der Grundtenor in der jüngsten Bad Sobernheimer Stadtratssitzung mit Blick auf den Verkehr.

Bekommt Bad Sobernheim weitere Tempo-30-Zonen? Derzeit gibt es etwa einen solchen Bereich rund um Herrenstraße, Obergasse, Wilhelmstraße und Mauergasse. Nach einem Vorschlag der Verwaltung soll die Geschwindigkeit im Innenstadtbereich insgesamt reduziert werden, indem es zukünftig einen ausgeweiteten Mix aus verkehrsberuhigtem Bereich, Tempo-30- und Tempo-20-Zonen gibt.







