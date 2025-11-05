Mit weniger Geschwindigkeit durch Bad Sobernheim

Weniger Geschwindigkeit, weniger Schilder: Das war der Grundtenor in der jüngsten Bad Sobernheimer Stadtratssitzung mit Blick auf den Verkehr.
Lesezeit 2 Minuten
Bekommt Bad Sobernheim weitere Tempo-30-Zonen? Derzeit gibt es etwa einen solchen Bereich rund um Herrenstraße, Obergasse, Wilhelmstraße und Mauergasse. Nach einem Vorschlag der Verwaltung soll die Geschwindigkeit im Innenstadtbereich insgesamt reduziert werden, indem es zukünftig einen ausgeweiteten Mix aus verkehrsberuhigtem Bereich, Tempo-30- und Tempo-20-Zonen gibt.