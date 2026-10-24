100 Jahre DAV Nahegau und ein besonderes Geschenk: Drei Routen führen am Samstag, 24. Oktober, durch den goldenen Herbst am und auf dem Rotenfels. Wanderschuhe geschnürt, Regenjacke eingepackt – die Natur ruft!
Lesezeit 2 Minuten
Die Wanderschuhe schnüren, regenfeste Kleidung anziehen und dann einfach genießen: Dazu lädt die Sektion Nahegau des Deutschen Alpenvereins (DAV) am Samstag, 24. Oktober, ein und hat sich zum 100-jährigen Vereinsbestehen etwas Besonderes einfallen lassen: Auf gleich drei unterschiedlichen Routen können Wanderfreunde am und auf dem Rotenfels die herbstliche Natur auf sich wirken lassen.