Tipps für den Nahe-Herbst Mit Wanderschuhen auf dem Rotenfels ein Jubiläum feiern Markus Kilian 24.10.2026, 09:06 Uhr

i Die Sektion Nahegau des Deutschen Alpenvereins lädt für Samstag, 24. Samstag, zu einer Sternwanderung am und auf dem Rotenfels ein. Besonders im Herbst sind die Panoramen aus der Höhe ein attraktives Zwischenziel. Das finale Ziel der drei Touren ist das Vereinshaus, in dem am Nachmittag bei gemütlichem Beisammensein das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert wird. Markus Kilian

100 Jahre DAV Nahegau und ein besonderes Geschenk: Drei Routen führen am Samstag, 24. Oktober, durch den goldenen Herbst am und auf dem Rotenfels. Wanderschuhe geschnürt, Regenjacke eingepackt – die Natur ruft!

Die Wanderschuhe schnüren, regenfeste Kleidung anziehen und dann einfach genießen: Dazu lädt die Sektion Nahegau des Deutschen Alpenvereins (DAV) am Samstag, 24. Oktober, ein und hat sich zum 100-jährigen Vereinsbestehen etwas Besonderes einfallen lassen: Auf gleich drei unterschiedlichen Routen können Wanderfreunde am und auf dem Rotenfels die herbstliche Natur auf sich wirken lassen.







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