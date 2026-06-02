Mit viel Herzblut dabei, aber zu wenig neue Ideen

Trotz tollen Angeboten: Zur Backeswanderung im Kirner Land kamen deutlich weniger Besucher. Das lag wohl nicht nur am Wetter. Muss das Konzept weiterentwickelt werden?

Die Bier- und Backeswanderung lebt von schönen Wegen, Backesgerichten und starkem Ehrenamt. Doch nach der jüngsten Auflage bleibt neben Lob eine unbequeme Frage: Trägt das bewährte Konzept im Kirner Land noch?

Das Wetter machte es nicht leicht: Gegen 10 Uhr zog ein Gewitter mit Platzregen und Hagel über die Region.