Backeswanderung im Kirner Land
Mit viel Herzblut dabei, aber zu wenig neue Ideen
Trotz schwülem Wetter und Gewitterstart herrschte an den Backesstationen gute Stimmung.
Trotz schwülem Wetter und Gewitterstart herrschte an den Backesstationen gute Stimmung.
Sebastian Schmitt

Trotz tollen Angeboten: Zur Backeswanderung im Kirner Land kamen deutlich weniger Besucher. Das lag wohl nicht nur am Wetter. Muss das Konzept weiterentwickelt werden?

Lesezeit 2 Minuten
Die Bier- und Backeswanderung lebt von schönen Wegen, Backesgerichten und starkem Ehrenamt. Doch nach der jüngsten Auflage bleibt neben Lob eine unbequeme Frage: Trägt das bewährte Konzept im Kirner Land noch?Das Wetter machte es nicht leicht: Gegen 10 Uhr zog ein Gewitter mit Platzregen und Hagel über die Region.

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