Fußverkehr in Sobernheim Mit „Tief-Seh-Rohr“ Fußwege aus Sicht der Kinder sehen Bernd-Harald Hey 23.09.2025, 15:43 Uhr

i Kein Mensch weit und breit in der felkestädtischen Großstraße, die einst eine stark frequentierte Fußgängerzone mit leistungsstarken Einzelhändelsgeschäften war. Bernd Hey. Bernd Hey

Zwei Tage lang haben interessierte Sobernheimer gemeinsam mit den Planern von die Verkehrsachsen der Kurstadt erkundet. Auch aus Sicht von Kindern. Der sogenannte Fußverkehrs-Check liefert die Daten für einen Abschlussworkshop im November.

Große Stadtbegehung beim Fußverkehrs-Check: Am ersten Tag ging es vom Bad Sobernheimer Rathaus gut zwei Kilometer durch die Großstraße zum Obertor und dem Kreisel Monzinger Straße/Eckweilerstraße weiter zum Synagogenplatz und in die Ringstraße. Am zweiten Tag führte die Begehung vom Bahnhofsvorplatz Richtung Fachmarktzentrum/Poststraße, Staudernheimer Straße, ans Schulzentrum und den Freizeitpark Quellenpavillon.







Artikel teilen

Artikel teilen