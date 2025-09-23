Zwei Tage lang haben interessierte Sobernheimer gemeinsam mit den Planern von die Verkehrsachsen der Kurstadt erkundet. Auch aus Sicht von Kindern. Der sogenannte Fußverkehrs-Check liefert die Daten für einen Abschlussworkshop im November.
Große Stadtbegehung beim Fußverkehrs-Check: Am ersten Tag ging es vom Bad Sobernheimer Rathaus gut zwei Kilometer durch die Großstraße zum Obertor und dem Kreisel Monzinger Straße/Eckweilerstraße weiter zum Synagogenplatz und in die Ringstraße. Am zweiten Tag führte die Begehung vom Bahnhofsvorplatz Richtung Fachmarktzentrum/Poststraße, Staudernheimer Straße, ans Schulzentrum und den Freizeitpark Quellenpavillon.