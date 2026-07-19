Schweinschieder stirbt mit 94
Mit Rudolf Maurer geht ein politisches Schwergewicht
Rudolf Maurer ist verstorben.
Rudolf Maurer ist verstorben.
Silvia Böving

Mit Dr. Rudolf Maurer ist ein politisches Schwergewicht aus Schweinschied am 23. Juni 2026 im Alter von 94 Jahren verstorben. Für seine respektable Arbeit erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Ein schwerer Schlag für ihn war der Verlust seines Sohnes.

Lesezeit 1 Minute
Manchmal nimmt das Leben eine Wendung, mit der man anfangs nicht rechnet. Wer hätte vermutet, dass ein Junge, der 1931 als eines von vier Kindern auf einem Bauernhof in Schweinschied zur Welt kam, einmal ein politisches Schwergewicht in Wiesbaden und Mainz werden würde?
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