850 Preise im Wert von 47.000 Euro – der Kreuznacher Adventskalender startet mit neuen Rekorden. Wer schnappt sich die attraktivsten Gewinne? Jetzt heißt es: Schnell sein, denn die Kalender sind heiß begehrt.
Lesezeit 2 Minuten
Lange erwartet und herbeigesehnt: Am heutigen Freitag startet der Vorverkauf des Adventskalenders des Lions Clubs Bad Kreuznach. Damit geht der 8000 Exemplare starke „Kreuznacher Adventskalender 2026 – das Original“ – diesen Zusatz trägt er, weil er der älteste Kalender seiner Art in diesen Gefilden ist – in sein 17.