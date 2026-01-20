Fastnacht in Frei-Laubersheim Mit Major Tom in unendliche Weiten Josef Nürnberg 20.01.2026, 15:00 Uhr

i Die Tanzgruppe „Opal“, der jüngsten Tänzerinnen im TuS Frei-Laubersheim zeigte einen gut einstudierten Motto-Tanz. Josef Nürnberg

Die Prunksitzung der Kappesköpp bot wieder eine bunte Mischung aus Vorträgen und Tanzeinlagen und war zu keiner Zeit langweilig.

Wir schreiben das Jahr 2026 – unendliche Weiten...“ Schon die ersten Worte ließen keinen Zweifel aufkommen, dass die „Kappesköpp“ Frei-Laubersheim in dieser närrischen Session nicht von dieser Welt sein können. So war es dann auch: Mit ihrem Raumschiff unter Führung von Major Tom Ackermann waren die Kappesköpp während der Prunksitzung am Samstagabend in den Weiten rund um die Rheinhessengemeinde unterwegs, um närrisches Leben dort zu entdecken, ...







