Chance für Beeinträchtigte Mit Laden in Bad Kreuznacher Innenstadt Inklusion leben 19.12.2024, 15:00 Uhr

i Andreas Neumann, Geschäftsführer der Lebenshilfe Werkstätten Bad Kreuznach, vor den Räumlichkeiten in der Mannheimer Straße. Hier sollen Produkte aus den Werkstätten verkauft werden. Lena Reuther

Im nächsten Jahr soll es losgehen: Die Lebenshilfe Werkstätten Bad Kreuznach eröffnen dann einen Laden in der Mannheimer Straße, in dem Produkte aus den Werkstätten verkauft werden. Hinzu kommen soll noch ein Café.

Rein in die Stadt: Mit einem neuen Projekt in der Mannheimer Straße möchten die Lebenshilfe Werkstätten Bad Kreuznach Inklusion leben, erklärt deren Geschäftsführer Andreas Neumann. Gegenüber der Douglas-Filiale sollen in einem Laden Produkte aus den Werkstätten verkauft werden, wie etwa Marmelade aus eigener Erzeugung, Holz- und Textilprodukte.

