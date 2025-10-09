Fanartikel mit Kultstatus Mit Kirnerletten an den Füßen das kühle Blonde genießen 09.10.2025, 16:30 Uhr

i Geschäftsführer Sven Schirmer im Fanartikelshop der Kirner Brauerei. Rund 20.000 Produkte vom Kugelschreiber bis zum Beerpongtisch werden jährlich verkauft. Cordula Kabasch

Mit Kirnerletten beim Grillabend das kühle Blonde aus der Heimat köpfen: Fanartikel der Kirner Brauerei sind gut nachgefragt und haben insbesondere bei jungen Leuten fast schon Kultstatus. Wie eine Brauerei Heimatverbundenheit zelebriert.

Ein Bier ist ein Bier, und das trinkt man nach Feierabend auf der Couch als Durstlöscher? Nicht nur. Kirner Pils gibt es auf Festen der Region, es rinnt seit 101 Jahren in geselligen Runden durch die Kehlen der Naheländer und ist längst ein Stück Heimat.







