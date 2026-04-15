Unternehmer aus Bad Kreuznach
Mit KI zum Erfolg: 19-Jähriger gründet eigene Agentur
Der 19-jährige Efe Tasyürek hat im März sein eigenes Unternehmen gegründet und parallel noch für sein Abitur gelernt.
Der 19-jährige Efe Tasyürek hat im März sein eigenes Unternehmen gegründet und parallel noch für sein Abitur gelernt.
Sebastian Kunz

Der 19-jährige Efe Tasyürek hat sein Hobby zum Beruf gemacht, indem er im März seine eigene KI-Automatisierungsagentur gegründet hat. Parallel hat der Bad Kreuznacher noch für sein Abitur gelernt.

Lesezeit 2 Minuten
Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und gewinnt immer mehr an Bedeutung – sei es beim Shoppen auf Internetseiten oder in der Organisation von Unternehmen. Das weiß auch Efe Tasyürek (19). Der Bad Kreuznacher hat im März eine KI-Automatisierungsagentur mit dem Namen Simplima AI gegründet – parallel zu seinem Abitur, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

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