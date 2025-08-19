„Junge Musik gegen alte Ängste“ – dieses Motto stand über dem ersten ökumenischen Gottesdienst zur Mattheiser Sommer-Akademie (MSA). Dazu hatten sich an die 300 Christinnen und Christen auf dem Marktplatz eingefunden. Die katholische Pfarrgemeinde St. Willigis und die evangelische Paul-Schneider-Gemeinde hatten zu dem Gottesdienst eingeladen. „Menschen aus verschiedenen Kirchen, mit verschiedenen Sprachen, junge und alte singen und beten zusammen zur Freude unseres Herzens und zum Frieden in dieser Stadt“, beschrieb Pfarrer Hans-Jürgen Eck die Motivation zu der ökumenischen Initiative.

i Die Geschichte von Davids Harfenspiel für König Saul brachte ein Bibeldrama auf die Bühne. Rechts Sandra Sander als Saul und links Pfarrer Zoé Dovonou als David. Marion Unger. Unger

Ein Ensemble aus beiden Gemeinden brachte in einem Bibeldrama die Geschichte des alten Königs Saul aus dem Alten Testament auf die Bühne. Der Hirtenjunge David singt mit Psalmen, begleitet von seiner Harfe, gegen die Depression des Königs an. „Eine Predigt der Gemeinde“ – so drückte es Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel aus – entwickelte sich aus drei Fragen zur Macht der Musik und ihre Frieden stiftende Wirkung. In Gesprächsgruppen erarbeiteten die Gottesdienstbesucher ein Resümee: „Musik verbindet Menschen verschiedener Sprachen und Kulturen. Darum sind wir dankbar für die MSA in unserer Stadt“, fasste die Pfarrerin zusammen.

Gebet für Frieden in Israel, Gaza und der Ukraine

In den Fürbitten klang Dankbarkeit für den Sommer der Musik und deren schöpferischen Geist an sowie die Sorge über das Fehlen von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in vielen Ländern. Das Gebet richtete sich auf Frieden in Israel und Gaza sowie in der Ukraine. Es schloss zudem alle verfolgten Komponisten ein, die nur im Verborgenen arbeiten können. Junge Studierende der MSA gaben dem Gottesdienst seinen musikalischen Rahmen. So interpretierte Paula Prudlo ein Violoncello-Solo von Johann Sebastian Bach, und Seunghyn Elle Ko und Aozi Xu brachten das Adagio aus Mozarts Klarinettenkonzert zum Klingen. Ein Violinsolo von Paganini, präsentiert von Sihan Duan, bescherte der ökumenischen Gemeinde einen weiteren musikalischen Genuss.