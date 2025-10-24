Weinprobe der Soonwaldstiftung Mit Julia Klöckner: Bibel und Wein harmonieren in Kirn Armin Seibert 24.10.2025, 16:05 Uhr

i Erstmals im Kirner Gesellschaftshaus findet die Biblisch-Musikalische Weinprobe statt. Seibert Armin

Die Weinwerbung der besonderen Art findet am 22. November erstmals im Gesellschaftshaus in Kirn statt. Mit dabei sind auch wieder Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Stollen- und Brotexperte Alfred Wenz – wie auch in den vergangenen 22 Jahren.

Die vorweihnachtliche-musikalische Weinprobe der Soonwaldstiftung ist seit 22 Jahren fester Bestandteil des Kirner Veranstaltungskalenders. Stets als Moderatorin in Sachen Wein und Bibel aktiv: Julia Klöckner. Die Theologin versprach einst, diese lieb gewonnene Tradition fortzuführen – gleich welches politische Amt sie bekleide.







