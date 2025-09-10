Im Wald rund um Spabrücken waren bei einer groß angelegten Einsatzübung mehrere Rettungshundestaffeln auf der Suche nach vermissten Kindern und Jugendlichen. Mit von der Partie waren 16 Mitglieder der Jugendfeuerwehren Spabrücken und Norheim.

i An einer Einsatzübung mit Suche nach Vermissten im Wald rund um Spabrücken mit mehreren Rettungshundestaffeln nahmen aktiv 16 Mitglieder der Jugendfeuerwehren Spabrücken und Norheim teil. Christine Jäckel

Sonntagmorgen um acht Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Spabrücken: Timo Joerg, Leiter der Jugendfeuerwehr Spabrücken, begrüßte die nach und nach mit Elterntaxis, organisiertem Shuttle oder auch mit dem Fahrrad eintreffenden Mitglieder der Jugendfeuerwehren Spabrücken und Norheim. Die Mädchen und Jungen waren gespannt, was sie in den nächsten Stunden erwartet, denn sie agierten als Mitspieler bei einer Einsatzübung.

Übung: Rettungshunde suchen vermisste Kinder

Eine unbekannte Anzahl an vermissten Kindern und Jugendlichen mit ihren Betreuern – so lautete das Szenario der Einsatzübung, die am Sonntag, 31. August, in den Wäldern rund um Spabrücken stattfand, organisiert vom Verein Rettungshundestaffel Soonwald mit Sitz in Meddersheim. Die Staffel ist in den Landkreisen Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld sowie Teilen von Mainz-Bingen aktiv und verfügt derzeit über fünf geprüfte Teams in den Sparten Fläche und Trümmer. Sie ist eine von über 100 Staffeln im Bundesverband Rettungshunde (BRH), dem ältesten und größten rettungshundeführenden Verband in Deutschland. Ziel der Übung: Unter möglichst realistischen Bedingungen sollte eine komplexe Such- und Rettungslage dargestellt und die Zusammenarbeit mehrerer Staffeln trainiert werden.

i Von der Soonwaldhalle in Spabrücken aus wurde die Vermisstensuche mit Rettungshunden geleitet. Nadine Lenz

Für drei Gruppenführer der Rettungshundestaffel Soonwald war die Übung zugleich Bewährungsprobe. Sie befinden sich in der Ausbildung zum Zugführer und müssen entsprechende Übungseinsätze absolvieren. Ausgangspunkt des Szenarios war ein Übernachtungsevent einer Jugendgruppe, die am nächsten Morgen nicht wie vereinbart zurückkehrte. Nach einem Notruf mit anschließendem Verbindungsabbruch galt es für die eingesetzten Kräfte, die Vermissten in teils unwegsamem Gelände und teils in alten Bunkeranlagen zu finden. Um die Lage möglichst realistisch darzustellen, wurden die „Vermissten“ von einem Notfalldarstellungsteam geschminkt. 15 Mädchen und Jungen der Jugendwehren Spabrücken und Norheim spielten begeistert als „Vermisste“ mit und erlebten dabei, wie eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion abläuft.

Zusammenarbeit von mehreren Staffeln und Rettungsdrohne

Insgesamt nahmen rund 50 Personen in verschiedenen Funktionen teil. Dabei kamen zehn Rettungshunde zum Einsatz, die eine Fläche von etwa 350.000 Quadratmetern absuchten. Die Rettungsdrohne Rhein-Hunsrück ergänzte die Suche aus der Luft und konnte dabei weitere 385.000 Quadratmeter überfliegen. Neben der Rettungshundestaffel Soonwald beteiligten sich die Staffeln Rothaarsteig und Kaiserslautern, Rhein-Lahn-Taunus, Hochtaunus und Heidenheim. Zum Abschluss der Übung wurde gemeinsam bei der Feuerwehr Spabrücken gegrillt.