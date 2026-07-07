Ferienprogramm im Kirner Land
Mit Handsäge, Hammer und Schnüren wird die Hütte gebaut
Im Rahmen des VG-Ferienprogrammes lud der TV Hochstetten zum Waldhüttenbau ein.
Im Rahmen des VG-Ferienprogrammes lud der TV Hochstetten zum Waldhüttenbau ein.
Günter Weinsheimer

Ganz ohne Handy in die Natur gehen und dort etwas bauen: Heutzutage ist das für Kinder nicht mehr selbstverständlich und so bot der TV Hochstetten im Rahmen des Ferienprogramms den Bau einer Hütte im Wald an.

Lesezeit 1 Minute
„Waldhüttenbau für Kinder“ lautete das Projekt des Turnvereins (TV) Hochstetten, welches der Verein im Rahmen des Ferienprogramms der VG Kirner Land für Kinder anbot. Die sieben- bis zwölfjährigen Jungs und Mädchen kamen aus Hochstetten-Dhaun, Monzingen, Kirn und Simmertal.
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