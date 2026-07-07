Ferienprogramm im Kirner Land Mit Handsäge, Hammer und Schnüren wird die Hütte gebaut Günter Weinsheimer 07.07.2026, 06:00 Uhr

i Im Rahmen des VG-Ferienprogrammes lud der TV Hochstetten zum Waldhüttenbau ein. Günter Weinsheimer

Ganz ohne Handy in die Natur gehen und dort etwas bauen: Heutzutage ist das für Kinder nicht mehr selbstverständlich und so bot der TV Hochstetten im Rahmen des Ferienprogramms den Bau einer Hütte im Wald an.

„Waldhüttenbau für Kinder“ lautete das Projekt des Turnvereins (TV) Hochstetten, welches der Verein im Rahmen des Ferienprogramms der VG Kirner Land für Kinder anbot. Die sieben- bis zwölfjährigen Jungs und Mädchen kamen aus Hochstetten-Dhaun, Monzingen, Kirn und Simmertal.







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