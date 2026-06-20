Ewald Lienen kommt an die Nahe
Mit Gysi und Platzeck: „Talk im Oval Office“ im Kurhaus
Thomas Puchan (links) und Helmut Anzer freuen sich auf die Gesprächsreihe "Talk im Oval Office", die ab September im Kurhaus sta
Thomas Puchan (links) und Helmut Anzer freuen sich auf die Gesprächsreihe "Talk im Oval Office", die ab September im Kurhaus stattfindet.
Marian Ristow

Bad Kreuznach bekommt ein neues Debatten-Highlight: Fußballlegende Ewald Lienen, Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck und Gregor Gysi diskutieren im Kurhaus über Gesellschaft, Politik und Verantwortung – kombiniert mit feiner Küche.

Lesezeit 2 Minuten
Fußballtrainer und -philosoph Ewald Lienen, Ex-SPD-Chef Matthias Platzeck, Willy-Brandt-Sohn Peter Brandt und Politik-Profi Gregor Gysi holt eine neue Veranstaltungsreihe nach Bad Kreuznach: „Talk im Oval Office“ heißt sie und verbindet die kulinarischen Vorzüge der Küche des Parkhotels Kurhaus mit gesellschaftlich relevantem Diskurs.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren