Bei der Mattheiser Sommer-Akademie gibt es klassische Musik zum Genießen. Ein Highlight war das Konzert des renommierten Fagott-Künstlers Bram van Sambeek mit Klarinettist Ralph Manno und Pianistin Rie Akamatsu im Bad Sobernheimer Kaisersaal.

Welch ein wunderbarer Fagottton! Von berückendem Wohlklang, sonor und charaktervoll in der Tiefe, in den hohen Lagen schwerelos leicht im Ansatz, dazu flexibel und reich an Schattierungen: So begeisterte Bram van Sambeek buchstäblich vom ersten Einsatz in den aparten Trois Pièces op. 34 von Charles Koechlin das Publikum bei der Mattheiser Sommer-Akademie.

Fagott steht sonst selten im Mittelpunkt

Obwohl unverzichtbar in der Orchestermusik, im Bläserquintett, das zur Zeit Mozarts neben dem Streichquartett die wichtigste kammermusikalische Gattung war, sowie bei größer besetzter Kammermusik, ist das Fagott als Soloinstrument, ob mit Orchester oder Klavier, von den Komponisten ziemlich stiefmütterlich behandelt worden. So konnte man denn auch in diesem Konzert die vielleicht wichtigsten Werke für Fagott und Klavier erleben.

Am bekanntesten in diesem etwas schmalen Repertoire ist wohl die Sonate G-Dur von Camille Saint-Saëns, eines der letzten Werke des französischen Komponisten, mit der für ihn typischen Meisterschaft, auf die technischen und klanglichen Möglichkeiten eines Instrumentes einzugehen. Stilistisch ist es noch in der klassisch-romantischen Tradition angesiedelt. Der erste Satz erinnert etwas an Johann Sebastian Bach mit seinem Präludium C-Dur und der später von Charles Gounod hinzugefügten Ave-Maria-Melodie. Der zweite setzt ganz auf die Buffo-Fähigkeiten des Fagotts mit Stakkato, großen Sprüngen und virtuosem Laufwerk. Bram van Sambeek spielte die Sonate mit Rie Akamatsu am Flügel mit wunderbar gestalteten Melodiebögen und ausgeprägter Spielfreude.

Fagottsonate von Hindemith

Weniger bekannt, aber nicht minder reizvoll ist die Fagottsonate (1938) von Paul Hindemith. In den beiden, mehrfach gegliederten Sätzen kommt ebenfalls überwiegend die lyrische Seite des Fagotts zum Tragen, abgesehen von einer schmissig-frechen Marschepisode im zweiten Satz, vermutlich ironisch vom Komponisten gemeint, wie überhaupt sich Hindemith mit der Persiflage von Militärmusik viele Feinde gemacht hat.

Die Pianistin ergänzte das Programm mit einer kleinen Auswahl aus den 24 Préludes op. 11 von Alexander Skrjabin. Während das erste in C-Dur bereits impressionistisch Anklänge aufweist, stehen die anderen drei hier vorgestellten Stücke – mit Ausnahme des urwüchsig wilden in es-Moll – noch hörbar unter dem Einfluss Chopins. Die Pianistin horchte die ausgewählten Préludes mit apartem Klangsinn aus, das in es-Moll wirkte allerdings etwas „zahm“.

Mitreißende Wiedergabe

Rie Akamatsu kam auch der Löwenanteil im technisch sehr anspruchsvollen „Trio pathétique“ von Mikhail Glinka zu, Abschluss und wohl auch Höhepunkt des Konzertes. Bram van Sambeek und Ralph Manno (Klarinette) ließen mit der Pianistin in einer mitreißenden Wiedergabe alle Facetten dieses interessanten Werkes zwischen Leidenschaft, Opernschmelz und Brillanz zur Geltung kommen. Das Publikum im voll besetzten Kaisersaal spendete reichen Applaus.