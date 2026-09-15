Mit E-Scooter durch Kreuznacher Fußgängerzone gerast
Ein E‑Scooter raste durch die Fußgängerzone und kam einem Passanten gefährlich nahe. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.
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Am Montag, 14. September, gegen 15.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Bad Kreuznach in der Salinenstraße ein E-Scooter auf, der aus dem Gegenverkehr nach links in Richtung Fußgängerzone/Baumgartenstraße abbog. Bereits beim Abbiegen kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Passanten.