Polizei stoppt 15-Jährigen Mit E-Scooter durch Kreuznacher Fußgängerzone gerast 15.09.2026, 09:55 Uhr

i Ein E-Scooter ohne Versicherungsplakette wurde von der Polizei in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone gestoppt. Der 15-jährige Fahrer wurde seiner Mutter übergeben. Christoph Soeder/dpa

Ein E‑Scooter raste durch die Fußgängerzone und kam einem Passanten gefährlich nahe. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Am Montag, 14. September, gegen 15.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Bad Kreuznach in der Salinenstraße ein E-Scooter auf, der aus dem Gegenverkehr nach links in Richtung Fußgängerzone/Baumgartenstraße abbog. Bereits beim Abbiegen kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Passanten.







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