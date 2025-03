i Fünf junge Männer aus dem Raum Bad Kreuznach gerieten 2023 durch Drogen auf kriminelle Abwege. Jetzt mussten sie sich vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Archiv Christine Jäckel

Auf der einen Seite im Gerichtssaal sitzen fünf junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren, die mit einer Ausnahme noch in ihrem Jugendzimmer bei den Eltern oder einem Elternteil leben. Und auf der gegenüberliegenden Seite steht Jugendstaatsanwalt Klaus Thönnessen und verliest insgesamt drei Anklagen, deren Inhalte beklemmende Gefühle hervorrufen und an die bösesten Geschichten aus der Fernsehdokureihe „Aktenzeichen XY ungelöst“ erinnern.

Durch Drogen abgerutscht

Um es vorwegzunehmen: Kaum einer der fünf Angeklagten hat das erlebt, was man eine normale Kindheit nennt. Aufgewachsen sind fast alle mit Trennungen, Heimaufenthalten, Schulproblemen, und in der Pubertät folgte meist das Abrutschen in die Drogenszene. Das Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes tagt heute im größten Saal des Justizzentrums, dem Schwurgerichtssaal, damit alle fünf Angeklagte mit ihren Verteidigern ausreichend Platz haben. Hier werden auch zumeist die schweren Delikte verhandelt, denen die Anklagevorwürfe gegen die fünf jungen Männer in nichts nachstehen.

In einer Vierer-Konstellation wurde beispielsweise ein Raubüberfall auf ein nicht näher benanntes Objekt in Kaub geplant. Man wollte in das Gebäude einsteigen, das man zu diesem Zweck tagelang observierte, plante, den Bewohner mit einem Quarzsandhandschuh zu überwältigen und das Anwesen leer zu räumen. Das ist drei Jahre her, ebenso die weiteren Vorwürfe, die die beiden jüngsten Angeklagten betreffen. Im August 2023 waren sie in Ingelheim unterwegs und trafen dort auf einen Bekannten, der dem 19-Jährigen angeblich Geld für Drogen schuldete. Der Bekannte wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe gezwungen, in ein Auto einzusteigen.

Opfer gedemütigt und schwer misshandelt

Am Rheinufer bei Ingelheim wurde das Opfer durchsucht und mit der Pistole geschlagen. Dann fuhr die Gruppe nach Bad Kreuznach, wo man versuchte, das Mobiltelefon des Bekannten zu verkaufen. Als der Verkauf scheiterte, drohte man dem Opfer, man werde es erschießen und in den Rhein werfen, wenn das Geld nicht beschafft wird. Der Mann musste seine Mutter anrufen und um Geld bitten. Die Angeklagten verschleppten ihn weiter auf den Kuhberg, wo er sich hinknien musste, mehrmals schoss man vor ihm in den Boden.

Anschließend fuhren die Angeklagten mit dem Opfer in dessen Wohnung und bedienten sich am Besitz des Mannes. Den Geschädigten zwangen sie erneut, sie zu begleiten, und ließen ihn an einer Tankstelle in der Bosenheimer Straße laufen. „Das war ein Martyrium, was der Geschädigte durchlitten hat, er wurde besonders erniedrigt, und man hat ein Video von ihm gedreht“, hob Jugendrichterin Blauth bei der Urteilsbegründung die Schwere der Taten hervor. Ungünstig ist für die Angeklagten, dass es so lange gedauert hat, bis die Verhandlung terminiert wurde.

Bewährungen mit vielen Auflagen

Mehrheitlich haben sie sich in den vergangenen drei Jahren gefangen und neue Wege eingeschlagen. Eine zügige Abwicklung der juristischen Sanktion hätte sie schon zu einem früheren Zeitpunkt zum Nachdenken gebracht und möglicherweise weitere Delikte verhindert. Bis auf einen 20-Jährigen bringen alle Angeklagte Vorstrafen mit. Bei ihm sehen die Richter, trotz des schweren Vorwurfs der Verabredung zu einem Verbrechen, eine Verwarnung als ausreichend an. Als Gedächtnisstütze und Hilfestellung erhält er die Auflage, 60 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten und bei der Jugendberufsagentur vorstellig zu werden.

Seine Mitangeklagten werden zu Jugendstrafen auf Bewährung zwischen neun Monaten und zwei Jahren verurteilt. Der jüngste Angeklagte, der vor Kurzem noch einmal auffällig war, muss sich seine Bewährungschance mit einer Vorbewährung von sechs Monaten erst erarbeiten. In zwei Fällen machen die Richter Nachweise über Cannabisabstinenz zur Auflage. Ein Angeklagter erhält außerdem die Auflage, 7000 Euro an die Geschädigten zu zahlen. „Ich bin sehr froh für das Antiaggressionstraining, das wird mir helfen“, bedankt sich ein weiterer Angeklagter in seinem letzten Wort ausdrücklich für die Maßnahme.