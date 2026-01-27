Das Kaffeehaus Wonsyld am Salinenplatz wird von Betreiberin Betina Betz zum 1. April geschlossen. Eine Nachfolge gibt es nicht. Das erinnert an andere Cafés, die für Kreuznacher eine besondere Bedeutung hatten: Café Lehmkühler oder Café Kiefer.
Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Café Wonsyld findet eine weitere Institution des Kreuznacher Café-Angebots ein Ende. Betina Betz hat nun mitgeteilt, dass sie das Café zum 1. April dieses Jahres schließen wird. Gäste hatten darüber schon längere Zeit gemunkelt, angesichts der teilweise leeren Auslagen.