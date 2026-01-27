Ende nach 120 Jahren 
Mit dem Café Wonsyld gehen viele Erinnerungen
Betina Betz führte das Café Wonsyld seit 2014. Nun ist Schluss, und eine Nachfolge für das Café gibt es nicht.
Robert Neuber

Das Kaffeehaus Wonsyld am Salinenplatz wird von Betreiberin Betina Betz zum 1. April geschlossen. Eine Nachfolge gibt es nicht. Das erinnert an andere Cafés, die für Kreuznacher eine besondere Bedeutung hatten: Café Lehmkühler oder Café Kiefer. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Café Wonsyld findet eine weitere Institution des Kreuznacher Café-Angebots ein Ende. Betina Betz hat nun mitgeteilt, dass sie das Café zum 1. April dieses Jahres schließen wird. Gäste hatten darüber schon längere Zeit gemunkelt, angesichts der teilweise leeren Auslagen.

