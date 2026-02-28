Anfang 2027 wird es in Meisenheim neben der hochwertigen Küche am Meisenheimer Hof auch einen besonderen Keller geben, nämlich die „Winebank“ unter dem Fürstenwärther Hof. Der Kreuznacher Genuss-Freak Bruno Schulz fungiert dort als Gastgeber.
Er ist bitter, dieser Blick aus Bad Kreuznach nach Meisenheim. Denn eigentlich sollte sich all das, was aktuell am Glan mit einem gewissen Anspruchsniveau touristisch und kulinarisch entsteht und schon besteht, in der zentralen Stadt des Weinanbaugebiets finden.