Winebank in Meisenheim Mit Bruno Schulz auf heldenhafte Rebenreise gehen Robert Neuber 28.02.2026, 11:00 Uhr

i Bruno Schulz ist Kommunikationsprofi - und vor allem als Mensch ein Genussprofi. Das wird er in Meisenheim nicht unter Beweis stellen, sondern leben. Robert Neuber

Anfang 2027 wird es in Meisenheim neben der hochwertigen Küche am Meisenheimer Hof auch einen besonderen Keller geben, nämlich die „Winebank“ unter dem Fürstenwärther Hof. Der Kreuznacher Genuss-Freak Bruno Schulz fungiert dort als Gastgeber.

Er ist bitter, dieser Blick aus Bad Kreuznach nach Meisenheim. Denn eigentlich sollte sich all das, was aktuell am Glan mit einem gewissen Anspruchsniveau touristisch und kulinarisch entsteht und schon besteht, in der zentralen Stadt des Weinanbaugebiets finden.







