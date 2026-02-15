Seit fünf Mal elf Jahren rollt der Waldböckelheimer Narrenzug durchs Dorf. Und der Jubiläumsumzug konnte sich mit seinem insgesamt 38 Startnummern sehen lassen.
Wenn am Rathauseck in Waldböckelheim Popcorn und andere Süßigkeiten durch die Luft fliegen, weiß man, es ist wieder soweit. In diesem Jahr gab Zugmarschall Michael Immig den Start frei für einen Jubiläums-Narrenumzug mit 38 Startnummern.
Kulturverein führt jetzt Regie
Erste Narrenumzüge fanden in Waldböckelheim schon in den 1950er-Jahren statt, seit 1971 rollt der Zug regelmäßig zum Höhepunkt der Fastnachtszeit durch das Dorf. In diesem ...