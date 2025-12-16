Mit Axt und Säge Bäume in Bad Kreuznach beschädigt

Wer zerstört mutwillig die Natur am Naheuferweg? In Bad Kreuznach wurden Dutzende Bäume mit Äxten und Sägen beschädigt – die Stadt reagiert mit einer Anzeige und sucht Zeugen.

Wer tut so etwas? Erneut ist es im Bad Kreuznacher Stadtgebiet zu einem Fall von Vandalismus an Bäumen gekommen. „Die Stadt Bad Kreuznach verzeichnet seit mehreren Wochen erhebliche Schäden an Bäumen und Gehölzen entlang des Naheuferwegs zwischen Bad Münster am Stein und Bad Kreuznach. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, Abteilung Grünflächenpflege, haben festgestellt, dass dort wiederholt Äste und ganze Bäume mutwillig beschädigt oder gefällt wurden“, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.

Der betroffene Bereich erstrecke sich vom Schwimmbad in Bad Münster bis zum Salinenbad im Salinental. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Bäume offenbar mit Werkzeugen wie Sägen oder Äxten beschädigt worden. „Während es sich zunächst um kleinere Gehölze handelte, wurden zuletzt zunehmend größere Bäume mit Durchmessern von bis zu 20 Zentimetern beschädigt oder vollständig gefällt. Besonders gravierend ist der Schaden an der Pumpstation in Bad Münster: Dort wurden drei etwa vier Meter hohe Hainbuchen rund 20 Zentimeter über dem Boden abgesägt. Insgesamt wurden bislang rund 30 bis 40 Schadstellen festgestellt“, teilt die Stadtverwaltung mit.

i Mutwillige Zerstörung: Am Naheuferweg in Bad Kreuznach wurden zahlreiche Bäume mit Axt und Säge beschädigt. Die Stadt sucht Zeugen. Andreas Foos/Stadtverwaltung

Die Stadt habe nun Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet – herauskommen wird dabei wohl nichts. „Der entstandene Schaden betrifft nicht nur das Stadtbild, sondern auch den Natur- und Erholungsraum entlang der Nahe und stellt einen erheblichen Eingriff in den Baumbestand dar“, so die Verwaltung.

Wer verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht hat oder Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich direkt an die Polizei Bad Kreuznach zu wenden: Telefon 0671 8811-0. Jede Beobachtung kann helfen, den oder die Verantwortlichen zu ermitteln und weitere Schäden zu verhindern.