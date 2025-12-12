Tat an der Kirschsteinanlage Mit Ast und Messer bewaffnet: Urteil steht bevor Christine Jäckel 12.12.2025, 11:00 Uhr

i Am kommenden Mittwoch, 17. Dezember soll das Urteil in dem Verfahren gegen einen 33-Jährigen ergehen, der im Oktober 2024 in Bad Kreuznach einen Mann mit einem Messer verletzt hat. Christine Jäckel

Ein Messerstich, zwei bewaffnete Gruppen und ein Vorwurf: versuchter Totschlag. War es Notwehr oder ein gezielter Angriff? Das Urteil fällt am kommenden Mittwoch – doch die Versionen der Beteiligten könnten unterschiedlicher nicht sein.

Die Verteidigung kommt zu einem Freispruch, die Staatsanwaltschaft sieht einen versuchten Totschlag – das sind die Positionen in den jeweiligen Plädoyers im Verfahren gegen einen 33-Jährigen, dem ein Totschlag, begangen am 19. Oktober 2024 in der Bad Kreuznacher Kirschsteinanlage, zur Last gelegt wird.







