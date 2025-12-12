Mit Ast und Messer bewaffnet: Urteil steht bevor

Ein Messerstich, zwei bewaffnete Gruppen und ein Vorwurf: versuchter Totschlag. War es Notwehr oder ein gezielter Angriff? Das Urteil fällt am kommenden Mittwoch – doch die Versionen der Beteiligten könnten unterschiedlicher nicht sein.
Lesezeit 2 Minuten
Die Verteidigung kommt zu einem Freispruch, die Staatsanwaltschaft sieht einen versuchten Totschlag – das sind die Positionen in den jeweiligen Plädoyers im Verfahren gegen einen 33-Jährigen, dem ein Totschlag, begangen am 19. Oktober 2024 in der Bad Kreuznacher Kirschsteinanlage, zur Last gelegt wird.