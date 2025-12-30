Wackernheimer schreibt Buch Mit Alzheimer an die Algarve: Ein Trip mit Aufs und Abs Lena Reuther 30.12.2025, 17:00 Uhr

i Oliver Kneip mit seinen Eltern und seiner Frau Stephanie Kolkmann sowie Hund Tobi in Vila Nova de Milfontes, Portugal. Oliver Kneip

Eine Reiseerzählung auf zwei Ebenen: Oliver Kneip schreibt in seinem neuen Buch über den Roadtrip mit seinen Eltern nach Portugal. Gleichzeitig geht es aber auch um Alzheimer, denn die Erkrankung sei für sich genommen schon eine Reise.

Es ist eine Reise mit Höhen und Tiefen. Im Mai 2023 startet Oliver Kneip mit seinen Eltern einen Roadtrip nach Portugal. Er will ihnen das Land zeigen, das er während seiner fünf Jahre, die er in seinem Van gelebt und gearbeitet hat, kennen und lieben lernte.







