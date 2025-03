Mit Absperrband: Müllkippe in der Van-Recum-Straße

Wieder einmal erfreute eine illegale Müllablagerung, diesmal im großen Stil, die Neustadt. Mitten in der Stadt hat jemand Hausrat entsorgt – und mit Absperrband versehen.

Es ist die Straße, in der ständig illegal Müll abgelagert wird, aber niemand mitbekommt, wer sich da regelmäßig strafbar macht: Wer die Bad Kreuznacher Van-Recum-Straße entlang geht, sieht häufig unappetitliche Dinge. So auch diese Woche: Seit Dienstag vegetierte dort eine seltsam anmutende Sonder- und Sperrmülldeponie in einer eingezeichneten Parkbucht vor sich. Diese war sogar mit Absperrband markiert.

„Die Müllablagerung wurde unserem Ordnungsamt/Vollzug am Mittwochmittag durch aufmerksame Bewohner mitgeteilt. Die Anruferin hat nicht gesehen, wer den Müll dort hingelegt hat. Plötzlich war das alles da. Unser Vollzug hat alles aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergegeben. Wenn kein Verantwortlicher zu ermitteln ist, wird diese den Bauhof mit der Beseitigung beauftragen“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers. Und dann läuft es, wie es immer läuft: Der Bauhof macht sauber, und der Steuerzahler kommt für die Kosten auf.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen Bewohner aus einem angrenzenden Haus hier regulär bestellten Sperrmüll einfach erweitert und ihren Keller aussortiert haben.