Mit 60 Jahren noch lange nicht amts- und politikmüde

Die musikalische Überraschung war gelungen und passend: Beim Empfang zum 60. Geburtstag des Binger Stadtoberhaupts Thomas Feser zu Wochenbeginn spielte der Saxofonist – und Erste Beigeordnete der Stadt – Sebastian Hamann mit Sänger Artur Frank den Titel „I did it my way“. „Nicht reden, sondern handeln“, das passt zu OB Feser, der am 7. März seinen runden Geburtstag hatte und das Wochenende in der Partnerstadt Nuits-Saint-Georges in Burgund verbracht hatte. „Ich kann es selbst nicht glauben“, kommentierte der Jubilar sein reiferes Alter und blickte in seiner kurzen Rede auf Höhen und Tiefen zurück.

Die „Binger Erklärung“ in der Hertie-Krise ist unvergessen

Er habe unheimlich viel umsetzen können, resümierte Feser. Die Stadt entwickele sich, „und das ist das Schöne an der Kommunalpolitik“. Zu seinen Erfolgen zählt er unter anderem die „sehr gute Entwicklung“ der Binger Volkshochschule, der er vorsteht und die inzwischen die Nummer drei in Rheinland-Pfalz sei. Unvergessen ist die „Binger Erklärung“, zu der er die Ober- und Bürgermeister der von der Hertie-Krise betroffenen Städte vereinte und in deren Folge auch das Binger CityCenter entstand. Ganz nah und längst nicht endgültig entschieden ist der Kampf um den Erhalt des Binger Heilig-Geist-Hospitals. Zunächst erfolgte die Rettung im Schulterschluss mit Karl Kardinal Lehmann und die Übernahme durch die Marienhaus GmbH, nach deren Ausstieg und der Insolvenz dann jüngst der kommunale Rettungsschirm von Stadt Bingen und Kreis Mainz-Bingen. Hier forderte Thomas Feser mehr Engagement und Hilfe von Land und Bund, um nicht weiter alle Probleme auf die Kommunen abzuwälzen. 60 Millionen Euro seien in seiner Amtszeit in die Stadt investiert worden, auch mit Fördermitteln und privaten Initiativen wie dem Hotel „Papa Rhein“ von Jan Bolland. „Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden“, schloss der Jubilar seine Rede.

Der im nahe gelegenen Ockenheim geborene CDU-Politiker lenkt die Geschicke der Stadt am Rhein-Nahe-Eck bereits im 13. Jahr als Oberbürgermeister. Der Sohn einer Winzerfamilie, Erzieher und studierte Sozialpädagoge war zuvor unter anderem Kreisgeschäftsführer der CDU-Kreisverbände Mainz-Bingen und Mainz-Stadt, Landesgeschäftsführer der rheinland-pfälzischen CDU und Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Mainz-Bingen. 2004 wurde er zunächst ehrenamtlicher Bürgermeister von Bingen, 2009 hauptamtlicher Bürgermeister; 2012 wurde er erstmalig zum Oberbürgermeister der Stadt gewählt und 2019 in diesem Amt bestätigt. Ein erster Höhepunkt war während seiner Zeit als Bürgermeister die Landesgartenschau 2008 mit der Gestaltung des Rheingeländes zu Kulturufer und Park am Mäuseturm, dann folgte als Oberbürgermeister die Umgestaltung der Innenstadt: Die Eröffnung des CityCenters sowie des Kulturquartiers mit dem Neubau der Bücherei, der Sanierung des Schwarzen Hauses zum Bürgerbüro und des Standesamtes sowie die Sanierung des Volkshochschulgebäudes. Auch die positiven Entwicklungen der Gewerbegebiete, sei es der Gewerbepark Bingen-Ost in Kempten oder der Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein & Grolsheim tragen dazu bei, dass sich Bingen als wirtschaftlicher Standort festigt. Erklärtes Ziel ist, dass die Stadt, die knapp 28.000 Einwohner hat, auch für Familien immer attraktiver wird. Viele Kindergärten (darunter einige Neubauten) sowie ein breit aufgestelltes Schulnetz tragen dazu bei.

Der Blick richtet sich nach vorn auf die Bundesgartenschau 2029

So wichtig, wie ihm seine Stadt ist, so wichtig ist ihm aber auch der Blick über den Tellerrand. Die Verbundenheit zu den Binger Partnerstädten und -regionen sind für Thomas Feser eine Herzensangelegenheit, für die er sich einsetzt. Richtet man am Rhein-Nahe-Blick den Blick nach vorn, so ist die Bundesgartenschau 2029 ein ganz besonderer Meilenstein, der nicht nur das Rheinufer, sondern auch das Umfeld von Burg Klopp mit dem Burggraben in den Mittelpunkt rücken soll als Chance, sich den Gästen aus nah und fern erneut von der allerbesten Seite zu präsentieren und nachhaltig den Tourismus in Bingen und der Region zu befeuern.