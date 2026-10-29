Der Unfall einer 15-Jährigen auf der L182 zwischen Kirn und Hahnenbach lief glimpflich ab. Das Mädchen hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Doch der Vorfall wirft die Frage auf: Wie sicher sind die kleinen Autos?
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Der Unfall einer 15-jährigen Microcar-Fahrerin am vergangenen Montag auf der L182 von Kirn in Richtung Hahnenbach ging glimpflich aus. Die Schülerin stürzte zwar eine rund drei Meter tiefe Böschung hinunter, blieb aber unverletzt. Das kleine Auto wurde jedoch massiv deformiert und erlitt Totalschaden.