Prozessende in Bad Kreuznach Misslungene Geschäftsidee: Schleusen von Illegalen 10.03.2026, 19:00 Uhr

i Wegen Einschleusens von Ausländern verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 59-jährigen Bad Kreuznacher zu einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten. Christine Jäckel

Es war leicht verdientes Geld, glaubte der Angeklagte. Doch seine Einschmuggelung illegaler Ausländer endete mit einem Gerichtsverfahren und einer Bewährungsstrafe samt Geldauflage.

Nicht den erhofften Freispruch, aber zumindest einen Nachlass bei seinem Strafmaß konnte ein 59-jähriger Bad Kreuznacher durch seine Berufung erreichen. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Im Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli 2022 hatte er für einen Auftraggeber drei Fahrten nach Wien unternommen, um dort syrische Flüchtlinge aufzunehmen und über die Grenze nach Deutschland zu bringen. Das ...







