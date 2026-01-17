Barfuß und mit Gitarre Miss Allie will sich in Bad Kreuznacher Herzen spielen Lena Reuther 17.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Sängerin mit dem Künstlernamen Miss Allie ist am 24. Mai zu Gast bei "Bad Kreuznach lacht..." in der Nahetalarena. Christian Verch

Meist Barfuß und mit Akustikgitarre in der Hand tritt Sängerin Miss Allie auf der Bühne auf. Am Sonntag, 24. Mai, wird sie humorvolle Lieder bei der Veranstaltung „Bad Kreuznach lacht ...“ präsentieren.

Humorvoll, verletzlich und schlagfertig – so will sich Sängerin Miss Allie auf der Bühne zeigen, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung schildert. Besonders ihre Authentizität und Nahbarkeit spreche das Publikum an. Am Sonntag, 24. Mai, will sie so auch die Gäste bei der Veranstaltung „Bad Kreuznach lacht .







