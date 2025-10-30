Wahlkrimi im Rathaus: Der Winzenheimer Ortsvorsteher gewinnt im dritten Anlauf hauchdünn das Votum für den neuen Posten. Er hat sich gegen drei Bewerber durchgesetzt – und einer davon lag lange Zeit noch vor ihm.
Mirko Helmut Kohl (CDU) hat die Wahl des hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Bad Kreuznach gewonnen. Der Winzenheimer Ortsvorsteher setzte sich am Donnerstagabend gegen insgesamt drei Mitbewerber durch und tritt somit die Nachfolge von Amtsinhaber Markus Schlosser an, der ebenfalls angetreten war.