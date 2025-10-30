Liveticker zum Nachlesen Mirko Helmut Kohl wird Kreuznachs neuer Beigeordneter Markus Kilian

Lena Reuther 30.10.2025, 20:19 Uhr

i Mirko Helmut Kohl (CDU) hat die Wahl des hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Bad Kreuznach am Donnerstagabend gewonnen. Kurz nach dem Wahlsieg freut er sich zusammen mit Partnerin Petra Bürkle. Harald Gebhardt

Wahlkrimi im Rathaus: Der Winzenheimer Ortsvorsteher gewinnt im dritten Anlauf hauchdünn das Votum für den neuen Posten. Er hat sich gegen drei Bewerber durchgesetzt – und einer davon lag lange Zeit noch vor ihm.

Mirko Helmut Kohl (CDU) hat die Wahl des hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Bad Kreuznach gewonnen. Der Winzenheimer Ortsvorsteher setzte sich am Donnerstagabend gegen insgesamt drei Mitbewerber durch und tritt somit die Nachfolge von Amtsinhaber Markus Schlosser an, der ebenfalls angetreten war.







Artikel teilen

Artikel teilen